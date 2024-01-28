Бывший футболист сборной России оценил смысл возвращения Захаряна в РПЛ

Каряка: прошло мало времени, чтобы Захарян задумался о возвращении в РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Каряка оценил смысл возвращения полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его слова приводит Metaratings.

По словам экс-игрока, сейчас прошло мало времени, чтобы думать об отъезде. «Это футбол, все бывает, и травмы — неотъемлемая часть. Вернется еще сильнее. Тем более последнее время ему тренер доверял, играл Арсен достаточно много», — заявил Каряка.

27 января Захарян получил травму во время матча 22-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано». 20-летний футболист повредил голеностоп в первом тайме и не смог продолжить игру.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа прошлого года. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029.