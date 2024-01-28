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12:46, 28 января 2024Интернет и СМИ

Клиентка обвинила в «высасывании» денег VIP-коуча Инну Тлиашинову

Клиентка рассказала об афере VIP-коуча Инны Тлиашиновой

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Блогера, VIP-коуча Инну Тлиашинову и ее команду обвинили в «высасывании» денег. Своей историей поделилась клиентка Тлиашиновой в беседе с РЕН ТВ.

Девушка рассказал, что оформила кредит, чтобы подписаться на курс коуча. Когда она покупала инфопродукт, то находилась будто в тумане. Девушка не понимает, как ее убедили заключить кредитный договор, ведь курс ей был не нужен.

Собеседница предположила, что Тлиашинова воздействует на зрителей каким-то энергетическим образом и оказывает сильное воздействие словами. Затем впечатленных слушателей убеждают переходить по ссылкам и оформлять кредиты на курсы. Девушка назвала Тлиашинову и ее команду аферистами, заявив, что те занимаются агрессивными практиками.

Сразу после покупки курса клиентка поняла, что услуги ей не нужны, и попыталась вернуть деньги в банк. С трудом, но девушке удалось это сделать.

«Ты в каком-то тумане. Когда приходит какое-то отрезвление, ты думаешь, как же ты это сделала. Я вообще не понимаю, как я могла на это подписаться. Для меня эта ситуация была крайне странной. Не понимаю, как я вообще туда попала», — резюмировала собеседница.

Инна Тлиашинова — психолог, автор онлайн-проекта «Мастер разборов». Она утверждает, что ее методика помогает людям найти свое предназначение, улучшить здоровье и добиться финансовых успехов. В числе своих клиентов блогерша называет певца Филиппа Киркорова и музыкального продюсера Яну Рудковскую.

Ранее сообщалось, что на корреспондента и оператора издания «Известия» напали на семинаре Тлиашиновой. Инцидент произошел 27 января в Химках.

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      Екатерина Кашурникова
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