Назван самый популярный мобильный телефон в истории

Visual Capitalist: Nokia 1100 стал самым продаваемым телефоном в истории

Самым популярным мобильным телефоном в истории стал кнопочный Nokia 1100. Наиболее продаваемые гаджеты назвал портал Visual Capitalist.

По данным источника, лидером рейтинга стал вышедший в 2003 году Nokia 1100, который за шесть лет продали тиражом в 250 миллионов штук. Второе место в рейтинге заняла еще одна кнопочная модель — Nokia 1110 — с чуть меньшим показателем в 248 миллионов девайсов.

В тройку наиболее популярных устройств также вошел iPhone 6 и 6 Plus (222 миллиона штук). Уточняется, что он открыл эру мобильников с большим сенсорным экраном и остается самым продаваемым смартфоном всех времен.

В топ-пять попали Nokia 105 (продано 200 миллионов штук), а также iPhone 6s и 6s Plus (174 миллиона устройств). Ниже расположились другие модели финского и американского брендов. При этом 11-м место в двадцатке занял кнопочный Samsung E1100, а на 17-й строчке расположилась «раскладушка» Motorola Razr V3.

Инженеры Samsung изобрели смартфон с выдвижным дисплеем. Телефон имеет квадратный корпус и экран, который можно расширять в разные стороны.