Определился чемпион Европы по гандболу
Мужская сборная Франции по гандболу стала чемпионом Европы
Мужская сборная Франции по гандболу выиграла чемпионат Европы 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В финале, который прошел в воскресенье, 28 января, французы обыграли Данию со счетом 33:31. Для трехцветных это четвертый титул на континентальных первенствах.
В матче за бронзу Швеция со счетом 34:31 победила Германию. Тройка призеров турнира обеспечила себе путевку на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Чемпионат Европы проходил с 10 по 28 января, соревнования принимала Германия. Сборные России отстранены от международных турниров по решению Международной федерации гандбола (IHF).