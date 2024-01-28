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23:10, 28 января 2024Спорт

Определился чемпион Европы по гандболу

Мужская сборная Франции по гандболу стала чемпионом Европы

Фото: Reuters

Мужская сборная Франции по гандболу выиграла чемпионат Европы 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале, который прошел в воскресенье, 28 января, французы обыграли Данию со счетом 33:31. Для трехцветных это четвертый титул на континентальных первенствах.

В матче за бронзу Швеция со счетом 34:31 победила Германию. Тройка призеров турнира обеспечила себе путевку на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Чемпионат Европы проходил с 10 по 28 января, соревнования принимала Германия. Сборные России отстранены от международных турниров по решению Международной федерации гандбола (IHF).

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      Алексей Гусев
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