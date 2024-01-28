Песков назвал причину своего стыда

Песков: стыдно перед детьми за уделенное работе время

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков испытывает стыд перед детьми, когда они делятся своими невысказанными обидами. Зачастую приходится выбирать между семьей и работой, признался представитель Кремля в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным на мероприятии в честь старта Года семьи.

По словам Пескова, его дети привыкли к такой ситуации и понимают, что в силу своей должности отец должен уделять много времени работе. Однако с возрастом ребенок начинает изливать переживания родителям. С годами становится ясно, что дети важнее работы, поделился Песков.

Воспитание детей представитель Кремля назвал счастьем. Пескова радует сам процесс преодоления трудностей, будь они связаны с рождением, взрослением, учебой или первыми шагами в карьере.

Песков — многодетный отец. У него три сына и две дочери.

Ранее супруга пресс-секретаря главы РФ, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, призналась, что в их браке не обходится без обид. Фигуристка отметила, что по характеру она отходчива, с чем ей очень повезло.

