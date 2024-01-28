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14:43, 28 января 2024Россия

Пожар в Театре Сатиры ликвидировали

МЧС сообщило о ликвидации пожара в Театре Сатиры
СюжетПожар в Москве:

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Возгорание в Театре Сатиры в Москве ликвидировано. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

О пожаре сообщалось утром 28 января. В МЧС заявляли, что в тушении были задействованы 62 человека личного состава и 14 единиц техники.

Площадь пожара составила 250 квадратных метров, пострадавших нет. Огонь распространялся по деревянным перекрытиям.

Оперативные службы назвали причиной пожара нарушение техники безопасности при ремонтных работах.

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