Пожар в Театре Сатиры ликвидировали

МЧС сообщило о ликвидации пожара в Театре Сатиры

Возгорание в Театре Сатиры в Москве ликвидировано. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

О пожаре сообщалось утром 28 января. В МЧС заявляли, что в тушении были задействованы 62 человека личного состава и 14 единиц техники.

Площадь пожара составила 250 квадратных метров, пострадавших нет. Огонь распространялся по деревянным перекрытиям.

Оперативные службы назвали причиной пожара нарушение техники безопасности при ремонтных работах.