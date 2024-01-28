Российский легкоатлет рассказал об интересе к возможным провокациям за рубежом

Прыгун Лысенко заявил, что ему интересно столкнуться с провокацией за рубежом

Серебряный призер чемпионата мира 2017 года по прыжкам в высоту россиянин Данил Лысенко заявил о том, что ему было бы интересно столкнуться с провокацией на соревнованиях за рубежом. Его слова приводит РИА Новости.

«Хочется показать, что мы не пальцем сделанные, у них не получится сломать нас, как бы они нас ни провоцировали», — заявил Лысенко. Он также отметил, что согласился бы выступать на международных турнирах, если бы не было жестких критериев допуска.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. При этом глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что российские легкоатлеты пропустят ОИ.

Лысенко взял серебро на чемпионате мира 2017 года. Он также является чемпионом мира в помещениях и четырехкратным чемпионом России.