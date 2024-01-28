Тарасова рассказала о переживаниях за Валиеву

Тренер Татьяна Тарасова заявила, что страшно переживает за Камилу Валиеву

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о том, что страшно переживает за олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Надеюсь, что вся эта история закончится, чтобы на невинную девочку не свалилась та огромная ненависть, которая сейчас идет на нашу страну», — заявила Тарасова. Она также отметила, что в России поддержат Валиеву, несмотря ни на что.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет вердикт по делу Валиевой 29 января. Орган рассматривает апелляции Международного союза конькобежцев и Всемирного антидопингового агентства, которые требуют дисквалифицировать россиянку.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го обнаружили следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.