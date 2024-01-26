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00:18, 27 января 2024Спорт

Стала известна дата оглашения решения по допинг-делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд вынесет решение по допинг-делу Валиевой 29 января

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет вердикт по делу российской фигуристки Камилы Валиевой 29 января. Дата оглашения решения стала известна журналистке USA Today Кристин Бреннан, о чем она сообщила в соцсети X.

Слушания по делу Валиевой проходили в CAS в два этапа: с 26 по 28 сентября и с 9 по 10 ноября 2023-го. В ходе мероприятия выступали четыре стороны: сама фигуристка, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный союз конькобежцев (ISU) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА, являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал WADA о невиновности Валиевой. При этом фигуристку лишили золота чемпионата России-2022. Позже ISU и WADA подали апелляции в CAS, в которых призвали дисквалифицировать спортсменку и аннулировать ее результаты.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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      Дарья Коршунова
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