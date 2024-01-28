Юрист рассказал о махинациях с налогами известных блогеров

Юрист Григорьев рассказал о махинациях с налогами известных блогеров

Юрист Дмитрий Григорьев рассказал, какие махинации с налогами проворачивают известные блогеры. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам Григорьева, блогеры с доходом в сотни миллионов рублей создают несколько мелких фирм с упрощенным льготным налогообложением. Это помогает значительно снизить налоговую ставку. За такое предусмотрена уголовная ответственность и даже лишение свободы, отметил юрист.

Ранее стало известно, что блогер Елена Блиновская не сможет погасить долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) и будет вынуждена объявить о банкротстве из-за арестованной недвижимости и активов. А семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей.

Кроме того, также стало известно, что вероятной причиной нападения на журналистку «Известий» Наталию Графчикову во время семинара блогера и VIP-коуча Инны Тлиашиновой в подмосковных Химках стал страх организаторов мероприятия перед налоговой службой.