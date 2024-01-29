Глава евродипломатии заявил о пребывании Центральной Азии в глуши

Жозеп Боррель: четыре года назад Центральная Азия пребывала в глуши

Четыре года назад страны Центральной Азии пребывали в глуши, а сейчас Европейский союз (ЕС) намерен развивать с ними партнерство. С таким заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его цитирует РИА Новости.

«Я уже и раньше говорил, что четыре года назад, когда я начал работать в Брюсселе, Центральная Азия была немного в глуши, а теперь вы в центре всех событий», — сказал Боррель, добавив, что регион «становится ключевым партнером для ЕС».

По словам главы евродипломатии, сотрудничество со странами Центральной Азии прежде всего необходимо ЕС для усиления эффективности антироссийских санкций.

«Мы внимательно следим за торговлей между ЕС, странами Центральной Азии и Россией, пытаемся анализировать механизм, который позволяет обходить наши санкции, и мы должны нарастить наше сотрудничество в этой сфере», — подчеркнул он.

3 января Боррель сообщил о введении Евросоюзом санкций против российской алмазодобывающей компании «Алроса» и ее гендиректора Павла Маринычева.