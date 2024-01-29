Худеющим людям дали неожиданный совет

Диетолог Саари и фитнес-тренер Янг: решение похудеть лучше держать в секрете

Решение похудеть лучше держать в секрете от близких людей, считают сертифицированный диетолог Мишель Саари и фитнес-тренер Джордж Янг. Такой неожиданный совет они дали в интервью Fox News Digital.

Саари объяснила, что многие худеющие, особенно в начале пути, сталкиваются с непониманием членов семьи. По ее словам, близкие люди намеренно или случайно делают замечания или совершают поступки, которые заставляют сомневаться в правильности решения и даже отказаться от него. «Когда вы рассказываете о своих целях по снижению веса, вы можете услышать: "Тебе не нужно худеть, ты прекрасно выглядишь". Несмотря на благие намерения, эти комментарии могут подорвать ваш личный выбор», — объяснила Саари.

Янг добавил, что исследования и его личный опыт доказывают: люди, которые держат в тайне намерение похудеть, чаще добиваются успеха. По его мнению, это связано с тем, что они испытывают меньше стресса и давления со стороны окружающих. Янг посоветовал не говорить о желании похудеть сразу, а сначала начать выполнять для этого простые действия, например, каждый день выходить на прогулку и проходить определенное количество шагов.

При этом эксперты отметили, что поддержка других людей может быть ценным ресурсом, но только в том случае, если ее оказывают правильно. Например, по их мнению, полезно общаться с тем, кто тоже стремится к более здоровому образу жизни. Это повышает мотивацию, помогает фиксировать свои достижения и делиться опытом.

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