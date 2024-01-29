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17:28, 29 января 2024Силовые структуры

Иностранец склонил россиянок к употреблению наркотиков и получил 15 лет колонии

Суд Волгограда дал 15 лет узбеку, склонившему девушек к употреблению наркотиков

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Суд в Волгограде приговорил к 15 годам колонии строгого режима 24-летнего гражданина Узбекистана, склонившего трех девушек к употреблению наркотического средства. Одна из них не выжила. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчину признали виновным в незаконном сбыте наркотических средств в отношении несовершеннолетнего, покушении на сбыт наркотических средств с использованием сети в составе группы лиц, а также в склонении к потреблению наркотических средств двух и более лиц, в том числе несовершеннолетнего, повлекшее по неосторожности уход из жизни.

По данным следствия, 10 мая 2023 года подсудимый познакомился с тремя девушками, две из которых были несовершеннолетними, в одном из развлекательных заведений Волгограда. Он предложил им попробовать запрещенное вещество и передал наркотик, после чего две из них его употребили. Вскоре одна из них почувствовала себя плохо, однако, опасаясь, что о запрещенных веществах станет известно, не стала обращаться в больницу. Она не выжила.

Ранее полицейские задержали иностранца, который силой пытался затащить в подъезд жительницу Санкт-Петербурга.

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      Олеся Мицкевич
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