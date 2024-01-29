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19:46, 29 января 2024Бывший СССР

Военный высказался о значимости для России информации о численности ВСУ

Полковник Кошкин: информация о численности ВСУ может быть преувеличена

Фото: Reuters

Информация о численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 880 тысяч человек может быть преувеличена, считает военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о значимости этих данных для России.

«Те службы, для которых это представляет интерес, они используют [эту информацию]. Сказать, чтобы эта цифра напугала нас — наверное, нет, потому что туда вкладывают и спецслужбы, и территориальную оборону», — сказал он.

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По мнению специалиста, украинская сторона также могла намеренно сообщить о гораздо большем количестве военнослужащих.

«Есть принципы ведения информационно-пропагандистской работы во время вооруженных конфликтов. По этому принципу [президент Украины Владимир] Зеленский старается как можно больше увеличить число войск, чтобы запугать противника, это ведется с древних времен. Тому, что он сказал, надо верить после серьезной проверки. На линии боевого соприкосновения, как сказал наш президент, находятся 617 тысяч [российских военных]. Думаю, что у них приблизительно столько же. Все остальные, что он добавляет, наверное, сопряжено с устрашением, что у них много поставлено под ружье и ждите не сегодня завтра успехов», — заключил военный эксперт.

Ранее Зеленский заявил, что в ВСУ служат 880 тысяч человек. «У нас 880 тысяч, у нас миллионная армия», — сказал политик, отвечая на вопрос о привлечении к военной службе уехавших за рубеж. При этом он добавил, что Киев хочет вернуть в страну граждан мобилизационного возраста. «Не всем обязательно идти воевать, это вопрос справедливости: люди должны возвращаться на работу и платить налоги на Украине», — объяснил он.

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