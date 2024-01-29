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02:09, 30 января 2024Спорт

Посольство России в США назвало решение CAS по Валиевой русофобией

Посольство: США пытаются не допустить российских спортсменов до соревнований
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Посольство России в США назвало русофобским решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать на четыре года фигуристку Камилу Валиеву по делу о допинге. Пост размещен в Telegram-канале дипредставительства.

В тексте указывается, что решение CAS лежит в русле гибридной войны Запада против России. Как считают в посольстве, многие страны «не чураются откровенного давления на спортивные структуры с тем, чтобы не допустить появления высококонкурентных российских спортсменов на соревнованиях, особенно под российским триколором»

Тезис о войне против российского спорта выдвинули и в Олимпийском комитете России (ОКР).

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву по делу о допинге. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Спортсменка также будет лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России.

Допинг-скандал вокруг Валиевой развернулся на Олимпийских играх-2022. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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      Марина Совина
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