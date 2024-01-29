Россиянина Тордена обвинили в незаконном пересечении Шенгенской зоны

Финляндия обвинила россиянина Тордена в незаконном пересечении Шенгенской зоны

Власти Финляндии обвинили арестованного гражданина России Воислава Тордена в незаконном пересечении Шенгенской зоны. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Тордену было предъявлено два обвинения в связи с тем, что во время пересечения им границы в 2022 и 2023 годах действовал запрет на его въезд в Шенгенскую зону. Обвинения касаются двух отдельных ситуаций, произошедших на пограничном пункте Ваалимаа в Виролахти, когда он приехал в Финляндию на машине.

В прошлом году Украина обратилась к финским властям с просьбой экстрадировать Воислава Тордена для суда, однако на эту просьбу последовал отказ.

Украинская сторона обвиняет россиянина в терроризме из-за участия в военных действиях в Донбассе как лидера диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич».

Криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении россиянина. Решается вопрос о том, нужно ли начинать полноценное расследование в отношении него — во-первых, он гражданин другой страны, во-вторых, инкриминируемые ему преступления были совершены не на территории Финляндии.