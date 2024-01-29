Руководство российского завода использовало рабский труд и попало под следствие

В РД возбудили дело против руководства завода за использование рабского труда

Дело возбудили из-за использования рабского труда в Республике Дагестан (РД). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело по пункту «д» части 3 статьи 127.2 («Использование труда человека, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности, в случае, если лицо по не зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ, с изъятием документов, удостоверяющих личность потерпевшего») УК РФ возбуждено против руководства кирпичного завода.

По данным ведомства, 29-летний иностранец приехал в январе в Дагестан для работы на заводе по производству кирпичей в Карабудахкентском районе. Руководство предприятия изъяло у мужчины паспорт якобы для оформления трудового договора и временной регистрации. Однако затем стали использовать его труд, понимая, что потерпевший не сможет отказаться от этой работы, так как у него нет документов.

Следствие проверяет, совершались ли аналогичные преступления на этом заводе.