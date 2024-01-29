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20:10, 29 января 2024КультураРеклама

В российском городе упал НЛО

Кадр: сериал «Очевидное невероятное»

На главную площадь российского города Великий Гусляр упал неопознанный летающий объект (НЛО), позже идентифицированный как корабль пришельцев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии населенного пункта.

Расследование представителей администрации города показало, что космическое судно попало в ДТП из-за ученых Великого Гусляра, тестировавших работу пространственного портала. Запуск устройства вывел из строя навигационный блок корабля, его пилотам пришлось совершить экстренную посадку.

Состояние попавших в аварию инопланетян оценивается как удовлетворительное. Отмечается, что пришельцам были предложены свежеиспеченные пирожки.

Сумели ли инопланетяне вернуться на свой маршрут? Подробности в новом сериале «Очевидное невероятное» с Артемом Быстровым, Максимом Лагашкиным и Светланой Ходченковой!

Первые серии уже доступны в Okko.

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