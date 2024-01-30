Фразы Медведева попали в список лучших цитат Australian Open

Фразы россиянина Даниила Медведева попали в список лучших цитат Australian Open

Составлен список лучших цитат Australian Open-2024. Он опубликован на сайте турнира.

В список попали две фразы российского теннисиста Даниила Медведева. Отвечая на вопрос о желаемом сопернике в решающем матче, он заявил: «Я хочу, чтобы они [Новак Джокович и Янник Синнер] отыграли семь часов, тай-брейк 30-28 в пятом сете, а потом, может быть, посмотрим, не устали ли они в воскресенье».

«Наверное, проиграть в финале лучше, чем проиграть до него», — сказал Медведев после поражения Синнеру в финале турнира.

Также в список лучших цитат попало высказывание еще одного россиянина — Андрея Рублева. «Лучше не находиться в моей голове в это время. Это похоже на фильм ужасов», — поделился он мыслями о пятисетовом матче с австралийцем Алексом де Минауром в четвертом круге.

Australian Open проходил в Мельбурне с 14 по 28 января. Победителями турнира стали итальянец Янник Синнер и белоруска Арина Соболенко.