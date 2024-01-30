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12:42, 30 января 2024Россия

Глава российского региона сообщил жителям о связанных с военными громких звуках

Глава Ростовской области Голубев: над регионом могут быть слышны громкие звуки

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Над Ростовской областью могут быть слышны громкие звуки. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Василий Голубев.

По словам Голубева, речь идет о звуках взрывов, которые связаны с работой военных. Громкие звуки можно будет услышать в районе Таганрогского залива.

Глава региона уточнил, что причиной звуков станет уничтожение боеприпасов. «Могут быть слышны громкие звуки. Просьба сохранять спокойствие, ситуация под контролем», — призвал Голубев.

12 декабря сообщалось, что сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии обнаружили взрывчатые вещества, мины и боеприпасы в двух домах в селе Семеновка Мелитопольского района Запорожской области. А 25 декабря ФСБ изъяла боеприпасы у 60-летнего жителя Ростовской области.

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