Глава российского региона сообщил жителям о связанных с военными громких звуках

Глава Ростовской области Голубев: над регионом могут быть слышны громкие звуки

Над Ростовской областью могут быть слышны громкие звуки. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Василий Голубев.

По словам Голубева, речь идет о звуках взрывов, которые связаны с работой военных. Громкие звуки можно будет услышать в районе Таганрогского залива.

Глава региона уточнил, что причиной звуков станет уничтожение боеприпасов. «Могут быть слышны громкие звуки. Просьба сохранять спокойствие, ситуация под контролем», — призвал Голубев.

12 декабря сообщалось, что сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии обнаружили взрывчатые вещества, мины и боеприпасы в двух домах в селе Семеновка Мелитопольского района Запорожской области. А 25 декабря ФСБ изъяла боеприпасы у 60-летнего жителя Ростовской области.