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18:59, 30 января 2024Из жизни

Курьер украл собаку клиентки стоимостью 350 тысяч рублей во время доставки

Fox News: в США курьер украл собаку клиентки во время доставки

Кадр: Fox News

В США курьер компании Amazon украл у клиентки французского бульдога во время доставки. Об этом сообщает Fox News.

Мужчина осуществлял доставку товаров в штате Флорида и находился на улице, где живет хозяйка собаки по кличке Кали. Незадолго до прибытия курьера владелица выпустила питомца на задний двор дома. Спустя некоторое время она решила проверить собаку и обнаружила, что та пропала.

Женщина принялась искать Кали и поговорила с соседями. Некоторые из них заявили, что видели, как курьер, одетый в форму Amazon, доставил посылку, а затем взял французского бульдога, стоимость которого составляет примерно четыре тысячи долларов (354 тысячи рублей), посадил его на заднее сиденье служебной машины и увез в неизвестном направлении.

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Хозяйка позвонила в службу поддержки Amazon, где ей посоветовали обратиться в полицию. Тогда она связалась с правоохранителями, рассказала им о произошедшем и предоставила подробное описание Кали. Спустя несколько недель полиции удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 34-летний Рейньер Ревийа. Он признался, что украл собаку и она все еще находится у него. Кали нашли в соседнем доме и вернули хозяйке.

Позже правоохранители получили ордер на арест курьера за кражу в особо крупных размерах, и тот явился в полицию с повинной. Его поместили под стражу и освободили после внесения залога в размере пяти тысяч долларов (442 тысячи рублей). Как заявил представитель Amazon, Ревийа больше у них не работает.

Ранее сообщалось, что жительница Индии украла ребенка у дочери и продала его другим родителям. За совершенное преступление женщина получила 50 тысяч рупий.

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      Алиса Удовик
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