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08:28, 30 января 2024Экономика

Набиуллина рассказала об избежавшей «жесткой посадки» мировой экономике

Набиуллина: мировой экономике удалось избежать «жесткой посадки»
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Темпы роста мировой экономики замедляются, но вероятность ее «жесткой посадки» в 2024 году стала меньше, чем прежде, рассказала РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, глобальной рецессии удалось избежать, а действия ведущих Центробанков, как ожидается, поддержат рост ВВП.

Возможность общемировой рецессии была одной из наиболее обсуждаемых тем прошлого года. В частности, ожидалось, что спад экономики США начнется в четвертом квартале этого года и продлится в течение года, спровоцировав рецессию в Европе в 2024 году. Однако к концу года вероятность такого сценария в одной из крупнейших экономик мира в ближайшие 12 месяцев опустилась ниже 50 процентов.

Как отметила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, глобальный ВВП в 2023 году вырос сильнее, чем ожидалось, что позитивно повлияет на его динамику и в 2024-м. «Мировая экономика оказалась удивительно устойчивой», — заявила она на недавнем Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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      Дмитрий Воронин
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