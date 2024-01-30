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12:02, 30 января 2024Наука и техника

Назван превосходящий МиГ-31 истребитель

Летчик Кондауров: истребитель Су-57 превосходит МиГ-31 по составу вооружения

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский истребитель пятого поколения Су-57 превосходит истребитель-перехватчик МиГ-31 по составу вооружения. Преимущества самолета назвал летчик-испытатель Герой Советского Союза Владимир Кондауров в беседе с News.ru.

«Эта машина несет на себе самые последние технические достижения в области бортового искусственного интеллекта, необходимые для облегчения работы летчика. Технические возможности очень большие и широкие. Человеку в одиночку все это анализировать тяжело, поэтому ИИ помогает летчику», — сказал он.

Летчик добавил, что Су-57 уже сейчас оснащен новым дальнобойным вооружением, а в будущем в состав вооружения самолета могут войти новые управляемые ракеты. По его словам, российский самолет после модернизации, которую могут провести в 2024 или 2025 году, также превзойдет американский истребитель F-22.

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21 марта 2023

В декабре глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации передал Минобороны России заключительную партию истребителей Су-57 по программе 2023 года.

В том же месяце стало известно, что авиационный завод «Сокол» выполнил программу гособоронзаказа 2023 года по ремонту и модернизации высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 для Минобороны России.

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