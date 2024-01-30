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14:17, 30 января 2024Россия

Названа причина полной потери управления упавшим под Белгородом Ил-76

РИА Новости: к полной потере управления Ил-76 привели поражающие элементы

Фото: СК РФ / РИА Новости

К полной потере управления над военно-транспортным самолетом Ил-76, который потерпел крушение под Белгородом, привело попадание поражающих элементов. Такую причину назвал источник РИА Новости в экстренных службах.

«Поражающие элементы ракеты повредили двигатели самолета, его конструкцию. Это внешнее воздействие стало причиной полной потери управления Ил-76», — сообщил собеседник агентства.

Ил-76 потерпел крушение 24 января под Белгородом. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Никто из них не выжил. Президент России Владимир Путин, комментируя случившееся, заявил, что в самолет с подконтрольной Киеву территории выпустили две ракеты. По мнению главы государства, ракета была либо французской, либо выпущенной из американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

Первые результаты анализа черных ящиков сбитого самолета подтвердили внешнее воздействие на борт. Сейчас анализ данных продолжается, и работа близится к завершению.

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      Анастасия Шейкина
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