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09:44, 30 января 2024Россия

Обломки сбитого под Белгородом Ил-76 начали вывозить с места крушения

Обломки сбитого ВСУ под Белгородом Ил-76 начали вывозить с места крушения

Кадр: СК РФ / РИА Новости

Обломки сбитого Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 начали вывозить с места крушения. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

«Организован вывоз обломков Ил-76 с места крушения», — сообщил собеседник агентства, уточнив, что впоследствии специалисты проведут выкладку самолета в ангаре для точного установления причин крушения.

Ил-76 потерпел крушение 24 января под Белгородом. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины и трое сопровождающих. Никто из них не выжил. Самолет, по данным Минобороны, вез украинских пленных на обмен, но упал после попадания снаряда зенитного ракетного комплекса, стрелявшего в Ил-76 из Харьковской области. Специалисты уже получили предварительные данные расшифровки черных ящиков.

Президент России Владимир Путин, комментируя случившееся, заявил, что в самолет с подконтрольной Киеву территории выпустили две ракеты. По мнению главы государства, ракета была либо французской, либо выпущенной из американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

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      Анастасия Шейкина
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