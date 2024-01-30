Осужденному экс-гендиректору «Зимней вишни» смягчили наказание

Суд смягчил наказание осужденному экс-гендиректору «Зимней вишни» Вишневскому

Суд смягчил наказание бывшему совладельцу и гендиректору ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Вячеславу Вишневскому, осужденного на восемь лет по делу о даче взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

Вишневского перевели на принудительные работы.

7 октября 2022 года Центральный районный суд Кемерова приговорил экс-гендиректора торгового центра к восьми годам заключения, а также назначил ему штраф в размере 70 миллионов рублей. Его признали виновным в даче взятки начальнику инспекции Государственного строительного надзора. Деньги предназначались для реконструкции ТРЦ без разрешения на строительство. В результате был нарушен утвержденный проект, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания.

25 марта 2018 года в «Зимней вишне» произошел пожар. Пострадали 139 человек, 60 из них спасти не смогли.

Вишневский признал вину в содеянном. Однако уточнил, что управлял торговым центром до 2016 года, а трагедия произошла спустя два года после его увольнения.