Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:27, 30 января 2024Силовые структуры

Осужденному экс-гендиректору «Зимней вишни» смягчили наказание

Суд смягчил наказание осужденному экс-гендиректору «Зимней вишни» Вишневскому

Фото: Максим Серков / Коммерсантъ

Суд смягчил наказание бывшему совладельцу и гендиректору ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Вячеславу Вишневскому, осужденного на восемь лет по делу о даче взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

Вишневского перевели на принудительные работы.

7 октября 2022 года Центральный районный суд Кемерова приговорил экс-гендиректора торгового центра к восьми годам заключения, а также назначил ему штраф в размере 70 миллионов рублей. Его признали виновным в даче взятки начальнику инспекции Государственного строительного надзора. Деньги предназначались для реконструкции ТРЦ без разрешения на строительство. В результате был нарушен утвержденный проект, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания.

25 марта 2018 года в «Зимней вишне» произошел пожар. Пострадали 139 человек, 60 из них спасти не смогли.

Вишневский признал вину в содеянном. Однако уточнил, что управлял торговым центром до 2016 года, а трагедия произошла спустя два года после его увольнения.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Россию лишили золота Олимпиады-2022 из-за допинга Валиевой. Теперь победители — фигуристы США

      В Арзамасе зарегистрировали фирму «Райан Гослинг»

      В Латвии усомнились в преданности главнокомандующего армии из-за карьеры в СССР

      Россия прокомментировала осквернение памятника в Ереване

      В США заявили о готовности России взять Одессу в случае угрозы для Крыма

      Лавров не нашел перспектив в ультиматумах Запада по Украине

      Известная блогерша сорвала съемки нового шоу с Бузовой и Дибровым

      Строящиеся корабли ВМФ России получат «Панцири»

      Модная в 70-х обувь вновь стала трендом

      В двух российских школах выявили случаи заболевания корью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше