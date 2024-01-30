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15:48, 30 января 2024Экономика

В России предрекли ответ Евросоюзу в случае передачи Киеву замороженных активов

Сенатор Джабаров усомнился в готовности ЕС передать Киеву замороженные активы РФ

Фото: Yves Herman / Reuters

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предрек ответ Евросоюзу (ЕС) в том случае, если объединение примет решение о передаче Киеву замороженных российских активов. В беседе с «Лентой.ру» сенатор усомнился в готовности ЕС передать Украине доходы от арестованных активов РФ.

Таким образом Джабаров прокомментировал заявление Еврокомиссии о том, что Евросоюз пока не разработал механизм передачи Киеву доходов от замороженных российских активов.

«Это заявление — это предлог для ЕС как-то успокоить Украину, потому что такой механизм разработан не будет. В противном случае Россия выработает ответные меры, и тогда еще будет вопрос, кто больше потеряет от подобных шагов», — считает член Совета Федерации.

Европейских активов очень много на территории нашей страны, и потери будут равнозначными, если не еще больше. Поэтому, думаю, такое решение (о передаче Украине российских активов — прим. «Ленты.ру») принято не будет

Владимир Джабаровпервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее премьер-министр Александр де Кроо заявил о необходимости создания на Западе механизма для конфискации российских активов. В октябре прошлого года он обещал создать фонд помощи Украине на общую сумму в 1,7 миллиарда евро, финансируемый за счет средств, получаемых от налогообложения прибыли от российских активов.

В Евросоюзе беспокоятся о последствиях использования замороженных российских активов для помощи Украине. Речь идет об угрозе ответных мер, которые может предпринять Россия, и правовых последствиях принятия такого решения. Как отмечает Politico, их позиция свидетельствует о том, что, скорее всего, Евросоюз договорится только о налогообложении прибыли от российских активов, чтобы отправить средства на поддержку Украины.

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      Кирилл Садовский
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