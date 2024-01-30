В ЕС заявили об отсутствии графика передачи дохода от российских активов Украине

Еврокомиссия: механизма передачи Киеву доходов от российских активов пока нет

Евросоюз пока не разработал механизм передачи Киеву доходов от замороженных российских активов. Об отсутствии графика по его подготовке со ссылкой на заявление Еврокомиссии сообщает РИА Новости.

Ранее бельгийское председательство в Совете ЕС сообщило о предварительном согласовании такого предложения послами объединения.

«Послы ЕС только что в принципе согласовали предложение об использовании доходов от замороженных активов для поддержки реконструкции Украины», — заявили политики.

Ранее премьер-министр Александр де Кроо заявил о необходимости создания на Западе механизма для конфискации российских активов. В октябре прошлого года он обещал создать фонд помощи Украине на общую сумму в 1,7 миллиарда евро, финансируемый за счет средств, получаемых от налогообложения прибыли от российских активов.

В Евросоюзе беспокоятся о последствиях использования замороженных российских активов для помощи Украине. Речь идет об угрозе ответных мер, которые может предпринять Россия, и правовых последствиях принятия такого решения. Как отмечает Politico, их позиция свидетельствует о том, что, скорее всего, Евросоюз договорится только о налогообложении прибыли от российских активов, чтобы отправить средства на поддержку Украины.