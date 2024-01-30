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15:10, 30 января 2024Экономика

В ЕС заявили об отсутствии графика передачи дохода от российских активов Украине

Еврокомиссия: механизма передачи Киеву доходов от российских активов пока нет

Фото: Jirapong Manustrong / Shutterstock / Fotodom

Евросоюз пока не разработал механизм передачи Киеву доходов от замороженных российских активов. Об отсутствии графика по его подготовке со ссылкой на заявление Еврокомиссии сообщает РИА Новости.

Ранее бельгийское председательство в Совете ЕС сообщило о предварительном согласовании такого предложения послами объединения.

«Послы ЕС только что в принципе согласовали предложение об использовании доходов от замороженных активов для поддержки реконструкции Украины», — заявили политики.

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Ранее премьер-министр Александр де Кроо заявил о необходимости создания на Западе механизма для конфискации российских активов. В октябре прошлого года он обещал создать фонд помощи Украине на общую сумму в 1,7 миллиарда евро, финансируемый за счет средств, получаемых от налогообложения прибыли от российских активов.

В Евросоюзе беспокоятся о последствиях использования замороженных российских активов для помощи Украине. Речь идет об угрозе ответных мер, которые может предпринять Россия, и правовых последствиях принятия такого решения. Как отмечает Politico, их позиция свидетельствует о том, что, скорее всего, Евросоюз договорится только о налогообложении прибыли от российских активов, чтобы отправить средства на поддержку Украины.

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      Вячеслав Агапов
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