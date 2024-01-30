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23:39, 30 января 2024Мир

В США отказались объявлять о новых поставках оружия Украине

Пентагон: США не собираются объявлять о новых поставках оружия Украине

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Соединенные Штаты не собираются объявлять о новых поставках вооружения Украине из собственных запасов из-за отсутствия согласованных Конгрессом средств. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, пишет РИА Новости.

«Никаких новых объявлений в рамках списаний по президентским полномочиям. Мы все еще ожидаем дополнительного финансирования от Конгресса», — уточнил он.

По словам Райдера, поставки Киеву вооружений, решение о передаче которых было принято ранее, будут продолжены в рамках так называемой «Инициативы по поддержке безопасности Украины».

Ранее экс-разведчик ВС США Тони Шаффер назвал последствия помощи Украине. По его словам, активные поставки вооружений Вооруженным силам Украины привели к тому, что собственных запасов у Штатов хватит только на месяц полномасштабного военного конфликта.

Поимо этого, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что Украина на фоне отсутствия американской помощи приближается к истощению запасов некоторых вооружений, включая средства противовоздушной обороны.

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      Марина Совина
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