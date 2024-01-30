Глава Минпросвещения России Кравцов попал в ДТП

Baza: глава Минпросвещения Кравцов попал в ДТП на Aurus Senat в Москве

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов попал в ДТП в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

30 января был опубликован ролик, на котором видно автомобиль Aurus Senat со следами столкновения. Такими машинами пользуются некоторые российские политики и члены правительства.

По предварительным данным, министр не получил серьезных травм.

Aurus Кравцова попал в ДТП на перекрестке Ленинского проспекта и Стасовой улицы. После аварии водитель снял с машины номера, а за пассажиром приехал автомобиль BMW. Telegram-канал Mash сообщил, что такие машины приписаны к правительственной «Автобазе №2».

Ранее в ДТП попал член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Машину парламентария, за рулем которой находился сам Гурулев, протаранил выезжавший с парковки автомобиль. Позже выяснилось, что этим транспортным средством управляла сотрудница Счетной палаты.