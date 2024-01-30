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12:57, 30 января 2024Силовые структуры

Российскому аспиранту продлили арест за оправдание терроризма

В Екатеринбурге продлили арест аспиранту МГУ Мифтахову за оправдание терроризма

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга продлил арест аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову (внесен в список экстремистов и террористов) по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает Ura.ru.

Мифтахов пробудет под стражей до 16 апреля. Адвокат намерена обжаловать это решение.

По версии следствия, фигурант совершил преступление в колонии, где отбывал наказание за поджог офиса «Единой России» («ЕР») в Химках. 4 сентября 2023 года аспирант досрочно освободился, однако на выходе из колонии его задержали — неделей ранее ФСБ возбудила в отношении него дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности.

5 сентября Первомайский районный суд Кирова взял Мифтахова под стражу. Свою вину он не признает.

Росфинмониторинг внес Мифтахова в список экстремистов и террористов 17 августа 2023 года.

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