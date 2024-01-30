Военный оценил последствия появления систем ПВО Skynex у ВСУ
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценил последствия появления у Вооруженных сил Украины (ВСУ) систем противовоздушной обороны (ПВО) Skynex, переданных Германией. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал новые комплексы серьезной целью для российских военных.
Ранее сообщалось, что на Украину прибыли поставленные Германией системы ПВО Skynex. Отмечалось, что они предназначены для работы по дронам и крылатым ракетам. Согласно имеющимся данным, Skynex оснащен радаром с дальностью действия 50 километров, а также четырьмя пушками, на каждой из которых установлены электрооптические датчики и радары.
«Нам придется установить, где находятся эти системы, и уничтожать их. (...) Это дорогостоящие, неустаревшие системы и достаточно серьезная цель. Комплексы, в принципе, неплохие, но не думаю, что у нас будут какие-то загвоздки», — заявил Дандыкин.
Сомневаюсь, что эти поставки повлияют на систему ПВО Украины. (...) Возможно, эти ПВО перебросят в Киев
24 января глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия передаст Вооруженным силам Украины шесть вертолетов Sea King. Предполагается, что Берлин направит технику во втором квартале.