Военный оценил последствия появления систем ПВО Skynex у ВСУ

Военный эксперт Дандыкин назвал серьезной целью для ВС РФ переданные ВСУ Skynex

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценил последствия появления у Вооруженных сил Украины (ВСУ) систем противовоздушной обороны (ПВО) Skynex, переданных Германией. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал новые комплексы серьезной целью для российских военных.

Ранее сообщалось, что на Украину прибыли поставленные Германией системы ПВО Skynex. Отмечалось, что они предназначены для работы по дронам и крылатым ракетам. Согласно имеющимся данным, Skynex оснащен радаром с дальностью действия 50 километров, а также четырьмя пушками, на каждой из которых установлены электрооптические датчики и радары.

«Нам придется установить, где находятся эти системы, и уничтожать их. (...) Это дорогостоящие, неустаревшие системы и достаточно серьезная цель. Комплексы, в принципе, неплохие, но не думаю, что у нас будут какие-то загвоздки», — заявил Дандыкин.

Сомневаюсь, что эти поставки повлияют на систему ПВО Украины. (...) Возможно, эти ПВО перебросят в Киев Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

24 января глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия передаст Вооруженным силам Украины шесть вертолетов Sea King. Предполагается, что Берлин направит технику во втором квартале.