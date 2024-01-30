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19:39, 30 января 2024Из жизни

Слоны спасли упавшего в водоем детеныша и попали на видео

В ЮАР стадо слонов помогло выбраться упавшему в водоем детенышу

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) слоны спасли детеныша, упавшего в грязный водоем. Об этом сообщает Latest Sightings.

Туристка Джоланди де Клерк увидела стадо слонов в национальном парке Эддо-Элефант, куда приехала во время медового месяца с мужем. Произошедшее она записала на видео. Туристка рассказала, что слоны стояли у небольшого мутного водоема. Взрослые особи утолили жажду, а позже их примеру последовали молодые слоны.

По словам де Клерк, в этот момент она заметила маленького слоненка. Детеныш приблизился к самой кромке воды, как вдруг поскользнулся и упал в водоем. Несколько слонов бросились на помощь и протянули хоботы, чтобы помочь ему выбраться. Однако детеныш был слишком мал и слаб, чтобы за них ухватиться.

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Как утверждает туристка, слоненок все глубже погружался в воду. «Покрытый грязью и обессиленный, малыш выглядел так, будто готов был сдаться. Но в этот момент одному из членов стада пришла в голову блестящая идея: он спустился с насыпи и зашел в воду к малышу», — рассказывает де Клерк.

За слоном последовал второй, и вместе они стали подталкивать детеныша к другому, менее крутому берегу. Наконец, слоненок смог выбраться на сушу. «Когда малыш вышел из водоема, все стадо почувствовало облегчение, и мы тоже. Он благополучно воссоединился со своей семьей и был спасен от грязной борьбы, в которой ему пришлось участвовать», — подытожила туристка.

Ранее сообщалось, что в США кот спас болонку от напавших на нее койотов. Он выскочил на задний двор, угрожающе выгнул спину, бросился на койотов и таким образом спас пса.

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      Алиса Удовик
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