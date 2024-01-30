СПБ Биржа прокомментировала слухи о прекращении торгов российскими бумагами

СПБ Биржа опровергла слухи о прекращении торгов российскими бумагами

СПБ Биржа опровергла ранее появившиеся слухи о том, что с 30 января прекратит торги российскими ценными бумагами. Об этом РБК заявил представитель площадки.

Он заверил, что торги будут проходить согласно ранее установленному расписанию.

27 ноября сообщалось, что СПБ Биржа подала заявление о банкротстве. Иск был зарегистрирован в Арбитражном суде, имя заявителя не раскрывалось. Акции компании на фоне таких новостей обвалились почти на треть. Позднее представитель торговой площадки опроверг подачу документов на банкротство, а финансовое состояние СПБ Биржи назвал устойчивым. После этого компания обратилась в правоохранительные органы с заявлением о подлоге.