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00:18, 30 января 2024Экономика

СПБ Биржа прокомментировала слухи о прекращении торгов российскими бумагами

СПБ Биржа опровергла слухи о прекращении торгов российскими бумагами

Фото: пресс-служба СПБ Биржи

СПБ Биржа опровергла ранее появившиеся слухи о том, что с 30 января прекратит торги российскими ценными бумагами. Об этом РБК заявил представитель площадки.

Он заверил, что торги будут проходить согласно ранее установленному расписанию.

27 ноября сообщалось, что СПБ Биржа подала заявление о банкротстве. Иск был зарегистрирован в Арбитражном суде, имя заявителя не раскрывалось. Акции компании на фоне таких новостей обвалились почти на треть. Позднее представитель торговой площадки опроверг подачу документов на банкротство, а финансовое состояние СПБ Биржи назвал устойчивым. После этого компания обратилась в правоохранительные органы с заявлением о подлоге.

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      Марина Совина
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