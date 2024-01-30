В Госдуме мемом высмеяли неспособность Байдена выражать свои мысли

Депутат Госдумы Попов высмеял неспособность Байдена закончить предложение

Депутат Госдумы Евгений Попов высмеял президента США Джо Байдена, опубликовав мем о его неспособности ясно выражать свои мысли. Изображение, изначально выложенное Telegram-каналом «Человек из окон», парламентарий перепостил на своей странице.

На картинке путник, обозначенный как Байден, стоит перед горой. «Последнее слово каждого предложения», — гласит надпись на вершине.

Какой-либо комментарий от себя Попов добавлять не стал, ограничившись публикацией мема.

Глава Белого дома нередко оказывается в ситуациях, когда ему сложно сориентироваться в окружающей обстановке или выразить свои мысли. Так, в декабре 2023 года Байден сбился во время рассказа об инфраструктурной реформе его вероятного соперника не президентских выборах 2024 года и экс-главы США Дональда Трампа. В сентябре Байден сбился, выступая на публике с историей, которую он ранее дважды повторил для одной и той же аудитории.

