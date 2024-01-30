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09:04, 30 января 2024Россия

В Госдуме заявили о сборе персональных данных россиян иностранными спецслужбами

Депутат Пискарев: спецслужбы Запада собирают данные россиян перед выборами

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Спецслужбы западных стран перед выборами президента, которые состоятся в марте, собирают персональные данные россиян. Об этом написал глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев в Telegram-канале.

«Комиссией зафиксированы попытки западных спецслужб, в том числе с использованием ресурсов экстремистских и нежелательных в России иностранных неправительственных организаций, возможностей ряда иноагентов и релокантов, по незаконному сбору персональных данных россиян в преддверии выборов», — заявил парламентарий.

По его словам, россиян пытаются убедить скачивать специальные приложения для голосования, а также подписывать петиции о признании выборов в стране нелегитимными. Помимо этого, жителей страны призывают проходить тренинги наблюдателей на избирательных участках и участвовать в интерактивных социологических опросах. При этом россиян просят зарегистрироваться и предоставить персональные данные, в числе которых номер паспорта, ФИО, адреса электронной почты и места проживания.

Спецслужбы Запада собирают персональные данные россиян, чтобы впоследствии склонять людей к конфиденциальному сотрудничеству «со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями», добавил Пискарев.

Выборы главы государства в России впервые в истории пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, 33 кандидата заявили о намерении участвовать в выборах президента России.

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      Анастасия Шейкина
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