В России ограничили ввоз ряда видов семян из недружественных стран

В России ограничили ввоз семян картофеля и пшеницы из недружественных стран

Правительство России ввело временные ограничения на ввоз ряда видов семян из недружественных стран. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Уточняется, что ограничительные меры ввели в отношении семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, подсолнечника и сахарной свеклы. Ограничения будут действовать до конца 2024 года.

В правительстве добавили, что семена из недружественных стран можно будет ввозить в Россию в рамках установленных квот. Их суммарный объем составит 33,1 тысячи тонн. Ограничительные меры ввели при содействии Минсельхоза, сотрудники которого установили квоты исходя из потребностей российских семеноводов, заключили в Кабмине.

Ранее издание РБК сообщало о нехватке импортных семян овощей в Астраханской и Волгоградской областях. Речь шла о дефиците семян томатов, моркови и лука перед весенней посевной.

Последствия запрета на ввоз в Россию семенного и посадочного материала из Европы проявились на внутреннем рынке спустя два месяца после решения Россельхознадзора. Во второй половине ноября в ведомстве ввели этот запрет из-за претензии к качеству семян из Нидерландов.