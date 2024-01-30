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19:50, 30 января 2024Наука и техника

Разработана имитирующая вирус вакцина

В Массачусетском технологическом институте разработали вирусоподобную вакцину

Фото: Unsplash

Ученые Массачусетского технологического института создали вакцину, которая может вызывать сильный ответ антител против SARS-CoV-2. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Вакцина, испытанная на мышах, имитирует структуру вируса и состоит из ДНК-каркаса, несущего множество копий вирусного антигена. ДНК-каркас не вызывает ненужный иммунный ответ и позволяет защитной системе организма сосредоточиться на целевом антигене. Этот подход особенно сильно стимулирует B-клетки, вырабатывающие антитела.

Этот тип вакцин обычно состоит из белковых наночастиц, сходных по структуре с вирусом, которые могут нести множество копий вирусного антигена. Такая высокая плотность антигенов может привести к более сильному иммунному ответу, чем традиционные вакцины, поскольку организм воспринимает ее как настоящий вирус. Эти вакцины были разработаны для ряда патогенов, включая гепатит В и вирус папилломы человека. Однако белки, используемые для каркаса, например, ферритин, также могут быть ошибочно распознаны как целевой антиген.

В новом исследовании каркасы были изготовлены не из белков, а из молекул ДНК с использованием метода ДНК-оригами, который позволяет получить нужные молекулярные структуры. Изготовленную вакцину, содержащую рецептор-связывающий шиповидный белок SARS-CoV-2, вводили мышам, в результате чего они вырабатывали высокие уровни антител к белку-шипу, но не вырабатывали антител к каркасу ДНК.

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      Александр Еникеев
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