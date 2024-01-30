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07:15, 31 января 2024Россия

Назван процент трудоустроенных без собеседования россиян

«Авито Работа»: 26 % россиян не проходили собеседование на последнем месте

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

26 процентов россиян не проходили ни одного этапа собеседования, когда устраивались на работу в последний раз. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Авито Работа» после опроса шести тысяч респондентов. «Лента.ру» ознакомилась с результатами исследования специалистов компании.

О трудоустройстве без предварительного интервью чаще всего говорили жители Уфы, Воронежа и Краснодарского края. В основном это были специалисты сфер сельского хозяйства и агропромышленности, искусства и развлечений, строительства, медицины и фармацевтики.

Почти половина (45 процентов) россиян прошли 1-2 собеседования до того, как устроились на работу в последний раз. 14 процентов ходили на 3-4 собеседования, а 8 процентов — более 5 раз.

Собеседовались больше 5 раз чаще всего работники из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска. Много встреч с работодателями понадобилось представителям сегментов банкинга и инвестиций, IT и телекоммуникаций, а также гостинично-ресторанного бизнеса.

В качестве подготовки к собеседованию опрошенные, как правило, читают информацию о компании в интернете, изучают отзывы сотрудников или советуются с близкими. При этом почти треть опрошенных отметили, что почти не готовились к собеседованию.

Ранее россиянам назвали три ошибки, которые могут привести к провалу на собеседовании.

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