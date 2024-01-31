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04:49, 31 января 2024Наука и техника

ИИ-компании обяжут отчитываться перед государством

AP: власти США обяжут ИИ-компании рассказывать о безопасности технологий

Фото: Danial Igdery / Unsplash

Занимающиеся изучением искусственного интеллекта (ИИ) американские компании обязаны будут отчитываться перед властям США. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По словам журналистов, администрация президента Джо Байдена намерена требовать от IT-компаний раскрывать правительству результаты их испытаний на безопасность. Занимающиеся разработкой ИИ компании будут отчитываться перед Министерством торговли США.

Специальный советник Белого дома по вопросам ИИ Бен Бьюкенен заявил, что разработчики должны будут доказать, что их системы безопасны перед тем, как представить их публике. Единую систему оценки безопасности должен будет представить Национальный институт стандартов и технологий.

«Мы знаем, что ИИ обладает преобразующим эффектом и потенциалом», — сказал Бьюкенен. По его словам, правительство также увеличило набор экспертов в сфере ИИ в федеральные ведомства.

В конце ноября президент России Владимир Путин заявил о значимости искусственного интеллекта (ИИ) для человечества. По словам Путина, ИИ не заменит ключевых специалистов, но окажется их эффективным помощником.

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      Андрей Ставицкий
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