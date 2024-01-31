Боец Александр Емельяненко рассказал о проблемах из-за слухов о принятии ислама

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко в своем Telegram-канале рассказал о проблемах, которые появились у него в России после слухов о принятии ислама.

Спортсмен не уточнил, о каких проблемах идет речь. «Находясь в Саудовской Аравии, я посмотрел святые места, многое узнал. Интересуюсь исламской религией. У нас в России злые языки написали, что я принял ислам, но я его не принимал», — добавил боец.

25 января Емельяненко подписал контракт с промоушеном Ural FC. Соглашение рассчитано на три поединка, за которые россиянин получит 20 миллионов рублей.

9 января о принятии Емельяненко ислама сообщил тренер Расул Магомедалиев. На следующий день руководитель Федерации бокса Ингушетии Лом-Али Газгириев опроверг эту информацию.

В активе 42-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с участием россиянина завершился вничью.