Еще четверо кандидатов в президенты России сдали подписи в ЦИК

ЦИК принял подписи от четверых кандидатов в президенты России 31 января

Четверо кандидатов на должность президента России сдали в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) необходимые для регистрации подписи 31 января. Это следует из информации, опубликованной в Telegram-канале федерального органа.

В последний отведенный для процедуры день подписные листы в комиссию передал член «Российской партии свободы и справедливости» Андрей Богданов, после чего снял кандидатуру с выборов. Также подписи избирателей в свою поддержку предоставили бьюти-блогер Рада Русских, экоактивист Анатолий Баташев и кандидат от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин.

Ранее об отказе от участия в выборах после сдачи подписных листов объявил глава Российского общенародного союза (РОС) Сергей Бабурин. Кроме того, 28 января подписи передал лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович. Сейчас они находятся на проверке.

Первым из кандидатов в президенты подписные листы сдал действующий глава государства Владимир Путин, идущий на выборы в качестве самовыдвиженца. За его участие в голосовании высказались более 3,5 миллиона человек.

Троим кандидатам в президенты — представителю КПРФ Николаю Харитонову, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому и зампреду нижней палаты парламента от «Новых людей» Владиславу Даванкову — сбор подписей не потребовался, так как они выдвинуты от представленных в Госдуме партий.

Первые в истории России трехдневные выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Жители 29 российских регионов, в том числе Москвы, смогут проголосовать дистанционно. Прием заявок на онлайн-голосование стартовал 29 января и продлится до 11 марта. Жители всех остальных субъектов смогут отдать свой голос традиционным способом.