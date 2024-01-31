Дочь певицы Славы раскрыла секрет похудения на 12 килограммов

Дочь поп-певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) Александра Морозова раскрыла секрет похудения после родов. Ее комментарий публикует KP.RU.

Собеседница издания рассказала, что за время беременности набрала 20 килограммов, 12 из которых ей удалось сбросить к настоящему моменту. «Мой идеальный вес — 52 килограмма, а сейчас я вешу 60-62. Хочу дойти хотя бы до 55 килограммов», — заявила она.

В свою очередь, 25-летняя наследница исполнительницы отметила, что приводить фигуру в желаемый вид ей помогают занятия спортом три раза в неделю. Среди них — тренировка по большому теннису, силовые упражнения и акробатика.

«При этом мне все говорили, что все само сойдет через пару месяцев, но вот сегодня моему сыну Арсению уже 10 месяцев, а я до сих пор худею…» — посетовала Морозова.

Ранее в январе фитнес-тренер и доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Александра Сулим раскрыла россиянам эффективные способы избавиться от пивного живота. По словам эксперта, для похудения необходимо включить в рацион овощи, несладкие фрукты, ягоды, зелень, цельные злаки и постные сорта мяса.