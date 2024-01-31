Экспертиза подтвердила основную версию крушения Ил-76 под Белгородом

РИА Новости: экспертиза подтвердила сбитие Ил-76 из ЗРК западного производства

Предварительная экспертиза подтвердила, что военно-транспортный самолет Ил-76, сбитый под Белгородом, был атакован зенитным ракетным комплексом западного производства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, к таким выводам привел анализ обнаруженных в самолете поражающих элементов. Других подробностей собеседник агентства не сообщил.

Ранее эксперты также установили, что к полной потере управления над Ил-76 привело попадание поражающих элементов, которые повредили двигатели самолета. Кроме того сообщалось, что анализ бортовых самописцев исключил все возможные версии крушения, кроме одной — борт сбили в воздухе.

