Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:39, 31 января 2024Россия

Экспертиза подтвердила основную версию крушения Ил-76 под Белгородом

РИА Новости: экспертиза подтвердила сбитие Ил-76 из ЗРК западного производства

Фото: Russian Investigative Committee / Reuters

Предварительная экспертиза подтвердила, что военно-транспортный самолет Ил-76, сбитый под Белгородом, был атакован зенитным ракетным комплексом западного производства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, к таким выводам привел анализ обнаруженных в самолете поражающих элементов. Других подробностей собеседник агентства не сообщил.

Ранее эксперты также установили, что к полной потере управления над Ил-76 привело попадание поражающих элементов, которые повредили двигатели самолета. Кроме того сообщалось, что анализ бортовых самописцев исключил все возможные версии крушения, кроме одной — борт сбили в воздухе.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Беспилотник пытался атаковать нефтяной завод в Петербурге. Его сбили, но при падении произошел мощный взрыв

      Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии

      Члены НАТО подписали соглашение о «военном Шенгене»

      Власти назвали цены на нефть адекватными

      В Петербурге водитель автобуса протащил по асфальту ребенка

      Экспертиза подтвердила основную версию крушения Ил-76 под Белгородом

      В России заявили о росте поставок автомобилей из Японии и Кореи

      Россиян предупредили о новых правилах перепланировки

      Экс-инспектора Ростехнадзора осудили по второму делу о взрыве на «Листвяжной»

      Мужчина отрезал себе руку ради спасения от медведя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше