Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:04, 31 января 2024Мир

Пентагон отказался комментировать информацию о возможной отставке Залужного

Пентагон: США не комментируют информацию о возможной отставке Залужного
СюжетОтставка губернатора:

Фото: Carlos Barria / Reuters

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не комментируют информацию о возможной отставке главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не отслеживаю каких-либо изменений. Очевидно, это Украина должна обсуждать свои внутренние дела», — отметил он.

Ранее депутат Верховной Рады Борислав Береза сообщил, что Владимир Зеленский якобы уволил главу ВСУ Залужного. 29 января Министерство обороны Украины опровергло отставку главкома.

30 января губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что отставка главнокомандующего ВСУ была бы выгодна России, поскольку в таком случае во власти Украины останутся только дилетанты. Он также отметил высокие профессиональные качества Залужного.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Буданов отказался от должности главкома ВСУ

      Байден заявил об ответственности Ирана за атаку на военную базу США

      Залужный отказался от предложенного Зеленским поста секретаря СНБО

      В США заявили о трудностях в работе над сделкой о помощи Украине

      Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

      Пентагон отказался комментировать информацию о возможной отставке Залужного

      52-летняя модель станцевала в бикини перед камерой и восхитила фанатов

      Заболеваемость сифилисом в США выросла за пять лет почти на 80 процентов

      BMG перестанет работать с лидером Pink Floyd из-за его высказываний

      Москвич год общался с девушкой с помощью ChatGPT и сделал ей предложение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше