Пентагон отказался комментировать информацию о возможной отставке Залужного

Пентагон: США не комментируют информацию о возможной отставке Залужного

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не комментируют информацию о возможной отставке главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не отслеживаю каких-либо изменений. Очевидно, это Украина должна обсуждать свои внутренние дела», — отметил он.

Ранее депутат Верховной Рады Борислав Береза сообщил, что Владимир Зеленский якобы уволил главу ВСУ Залужного. 29 января Министерство обороны Украины опровергло отставку главкома.

30 января губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что отставка главнокомандующего ВСУ была бы выгодна России, поскольку в таком случае во власти Украины останутся только дилетанты. Он также отметил высокие профессиональные качества Залужного.