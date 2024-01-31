Российские системы РЭБ снизили эффективность HIMARS

BI: российские системы РЭБ снижают эффективность ракет HIMARS

Вооруженные силы Украины больше не могут эффективно использовать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS из-за российских систем радиоэлектронной борьбы, которые снижают их эффективность. Об этом пишет американское издание Business Insider (BI).

«Украина больше не может полагаться на предоставленные США HIMARS или [управляемые активно-реактивные] артиллерийские снаряды Excalibur», — говорится в публикации.

Издание отметило, что российские военные также вывели склады боеприпасов и логистические узлы из зоны действия систем HIMARS.

Ранее в январе издание Foreign Affairs писало, что Вооруженные силы России способны глушить системы наведения баллистических ракет ATACMS и снарядов РСЗО HIMARS.

В июле индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что результативность доработанных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» против ракет РСЗО HIMARS достигает ста процентов.