Российский форвард вышел на третье место по голам в сезоне НХЛ среди новичков

Россиянин Воронков вышел на третье место по голам в сезоне НХЛ среди новичков

Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сент-Луис Блюз». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий отличился в начале третьего периода. Гол оказался единственным в матче и принес Коламбусу победу с минимальным счетом. Встреча прошла в ночь на среду, 31 января.

Для Воронкова гол стал 12-м в сезоне, он вышел на третье место по этому показателю среди новичков, сравнявшись с одноклубником Адамом Фантилли. Их опережают Марко Росси из «Миннесоты Уайлд» (13 голов) и Коннор Бедард из «Чикаго Блэкхоукс» (15).

23-летний Воронков — воспитанник ангарского хоккея, в КХЛ он выступал за «Ак Барс». В мае 2023 года форвард подписал с «Коламбусом» двухлетний контракт новичка.