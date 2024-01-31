Россиянам рассказали об опасности некоторых ссылок в поисковиках

Эксперт Щельцин рассказал об опасных ссылках в первых строчках поисковика

Ссылки, которые открываются по запросу в первых строчках поисковика, могут быть элементом социального фишинга. Так компании собирают данные, которые затем используют для агрессивного маркетинга, рассказал генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в интервью агентству «Прайм».

По словам эксперта, на подобных ресурсах обычно автоматически проходит авторизация через соцсети. И заявленные там личные данные попадают в базы, с помощью них компании, например, застройщики или автодилеры, ищут клиентов. Нужно быть готовым к звонкам и смс с «выгодными предложениями». Также могут активизироваться мошенники, предупредил Щельцин.

Необходимо выставить в социальных сетях настройки приватности и не входить на другие сайты через свои аккаунты, посоветовал специалист. Также желательно установить надежное антивирусное и антифишинговое ПО, резюмировал Арсений Шельцин.

Ранее IT-эксперт Алексей Коробченко рассказал, что хакеры стали чаще организовывать фейковые рассылки сообщений в мессенджерах от имени топ-менеджеров различных компаний.

Он уточнил, что с октября по январь число таких мошеннических рассылок выросло в 10-15 раз.

Кроме того, ранее специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали, что число фишинговых ссылок в 2023 году выросло в пять раз. При этом хакеры и мошенники в мессенджерах начали охотиться преимущественно за аккаунтами россиян.