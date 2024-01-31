Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:14, 31 января 2024Интернет и СМИ

Россиянам рассказали об опасности некоторых ссылок в поисковиках

Эксперт Щельцин рассказал об опасных ссылках в первых строчках поисковика

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Ссылки, которые открываются по запросу в первых строчках поисковика, могут быть элементом социального фишинга. Так компании собирают данные, которые затем используют для агрессивного маркетинга, рассказал генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в интервью агентству «Прайм».

По словам эксперта, на подобных ресурсах обычно автоматически проходит авторизация через соцсети. И заявленные там личные данные попадают в базы, с помощью них компании, например, застройщики или автодилеры, ищут клиентов. Нужно быть готовым к звонкам и смс с «выгодными предложениями». Также могут активизироваться мошенники, предупредил Щельцин.

Необходимо выставить в социальных сетях настройки приватности и не входить на другие сайты через свои аккаунты, посоветовал специалист. Также желательно установить надежное антивирусное и антифишинговое ПО, резюмировал Арсений Шельцин.

Ранее IT-эксперт Алексей Коробченко рассказал, что хакеры стали чаще организовывать фейковые рассылки сообщений в мессенджерах от имени топ-менеджеров различных компаний.

Он уточнил, что с октября по январь число таких мошеннических рассылок выросло в 10-15 раз.

Кроме того, ранее специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали, что число фишинговых ссылок в 2023 году выросло в пять раз. При этом хакеры и мошенники в мессенджерах начали охотиться преимущественно за аккаунтами россиян.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Отказ Зеленского от увольнения Залужного объяснили

      Порномодель подкупила тюремного охранника ради секса с заключенным

      Стало известно о продвижении российских войск в Запорожской области

      В Киеве рассказали о наступлении критического момента для Украины

      Россиянам рассказали об опасности некоторых ссылок в поисковиках

      США усилят поврежденную базу дополнительными средствами ПВО

      Стало известно о желании США отложить процесс вступления Украины в НАТО

      Руководителей больниц на Украине захотели обязать сдавать пациентов военкоматам

      Женщины перечислили удивившие их факты о мужчинах

      Чемпионка мира по конькобежному спорту стала порномоделью и обрела счастье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше