Три случая заболевания корью зафиксировали в российском регионе
В Бурятии зафиксировали три подтвержденных случая заболевания корью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Бурятии.
«В республике Бурятия на сегодняшний день зарегистрировано три подтвержденных случая заболевания корью», — говорится в сообщении.
Там добавили, что ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. Необходимые противоэпидемические мероприятия уже провели. В их числе была иммунизация контактных лиц. На данный момент медицинское наблюдение продолжается.
Ранее стало известно, что случаи заболевания корью выявили в двух школах Якутска, непривитых учеников отправили на дистанционное обучение. В образовательных организациях проводится профилактическая работа в целях предупреждения распространения заболевания. Там усилен санитарно-противоэпидемической режим, проводится «утренний фильтр» среди учеников и сотрудников учреждений.