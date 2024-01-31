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13:58, 31 января 2024Россия

Три случая заболевания корью зафиксировали в российском регионе

Роспотребнадзор Бурятии: в республике зафиксировали три случая заболевания корью

Фото: Unsplash

В Бурятии зафиксировали три подтвержденных случая заболевания корью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Бурятии.

«В республике Бурятия на сегодняшний день зарегистрировано три подтвержденных случая заболевания корью», — говорится в сообщении.

Там добавили, что ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. Необходимые противоэпидемические мероприятия уже провели. В их числе была иммунизация контактных лиц. На данный момент медицинское наблюдение продолжается.

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Ранее стало известно, что случаи заболевания корью выявили в двух школах Якутска, непривитых учеников отправили на дистанционное обучение. В образовательных организациях проводится профилактическая работа в целях предупреждения распространения заболевания. Там усилен санитарно-противоэпидемической режим, проводится «утренний фильтр» среди учеников и сотрудников учреждений.

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      Никита Абрамов
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