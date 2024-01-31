В МИД России заявили об убийстве олимпизма

Представитель МИД России Захарова заявила, что Запад уничтожает олимпизм

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об олимпийском движении. Ее слова приводит ТАСС со ссылкой на телеканал «Москва 24».

Захарова заявила, что олимпизм уничтожается Западом через придумывание различных гендеров, допуск до участия мужчин в женских соревнованиях и наоборот. «Они просто убивают ту идею, которая не была их находкой, а пришла к нам по наследству как подарок из времен глубокой античности», — посчитала она.

Ранее сборную России лишили золота командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 после аннулирования баллов Камилы Валиевой. В результате Россия опустилась на третье место в турнирной таблице, золото перешло команде США, серебро — Японии.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года, все ее результаты за этот период аннулируются.